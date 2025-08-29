Inadeh asume la presidencia pro tempore de la REDIFP

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) asumió la presidencia pro tempore de la Red de Institutos de Formación Profesional (REDIFP).

La directora general de INADEH, Yajaira Pitti, encabezará la red que integra a países de Centroamérica, República Dominicana y Haití, con el objetivo de fortalecer la educación y la empleabilidad en la región.

Se detalló que, a través de la formación dual en logística, la institución ha alcanzado una tasa de inserción laboral del 87% entre sus egresados, gracias a alianzas estratégicas con más de 20 empresas líderes del sector.

El instituto destacó que de 133 estudiantes en los programas de Mecánico Automotriz y Auxiliar Logístico Dual, 66 se graduaron con éxito.

“Hoy más que nunca es fundamental unir esfuerzos y recursos en toda la región para asegurar un futuro lleno de oportunidades para nuestros jóvenes. Asumo esta presidencia con el firme compromiso de transformar la educación y responder a las necesidades del mercado, potenciando la empleabilidad y el desarrollo económico en Centroamérica”, afirmó Pitti tras asumir el liderazgo de la red.