Impulsan participación ciudadana en el proceso constituyente

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) continúa desarrollando una estrategia nacional, inclusiva y coordinada, orientada a facilitar la participación ciudadana en el Proceso Constituyente Originario, que contempla la integración de todos los sectores sociales, económicos, culturales y educativos del país, informó el constitucionalista y director de la entidad, Miguel Antonio Bernal.

Durante una conferencia, Bernal presentó los avances y perspectivas del proceso constituyente y destacó que, desde la creación de Sepresac, el 28 de agosto de 2024, hasta la fecha, se han realizado más de 1,250 charlas presenciales, que han alcanzado a 1,060,347 ciudadanos a nivel nacional.

Estas jornadas se han desarrollado en centros educativos públicos y particulares de nivel secundario, universidades, instituciones públicas, empresas privadas, gremios empresariales, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores, entre otros sectores.

Asimismo, Bernal resaltó la realización de cabildos abiertos en distintos puntos del interior del país, espacios que, según explicó, han permitido la participación de ciudadanos interesados en conocer y comprender las distintas etapas del Proceso Constituyente.

Etapas de la constituyente

Por su parte, el encargado de Comunicaciones de Sepresac, Marco Luigi Pezzotti, explicó que: “En esta ruta hacia una nueva Constitución tendremos cuatro fases. Iniciamos con el programa de alfabetización; ahora estamos desarrollando una campaña 360 dirigida a los medios de comunicación, denominada Escribe un Nuevo Panamá”.

En la dos últimas fases, según Pezzotti, se comprenderá la elección y divulgación de los constituyentes, y la última corresponderá a la legislación necesaria para participar en un referéndum que permita aprobar o rechazar la nueva Constitución”.