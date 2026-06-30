Implementan medidas de contingencia por aumento de casos de gastroenteritis en David

El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía anunció la implementación de medidas de contingencia ante el incremento de casos de enfermedades gastrointestinales, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los pacientes que presentan síntomas como vómito y diarrea.

Como parte de las disposiciones, el centro hospitalario restringirá las visitas a un máximo de 15 minutos y permitirá el ingreso de un solo acompañante por paciente en Consulta Externa, Salas de Emergencia y Hospitalización. Asimismo, exhortó a las personas con síntomas leves a acudir inicialmente a los centros de salud y policlínicas del primer nivel de atención.

El hospital también hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumo de agua potable, el lavado adecuado de frutas y verduras, la correcta cocción de los alimentos, evitar compartir utensilios personales, mantener una adecuada hidratación y no automedicarse.

Además, recordó que es importante reconocer las señales de alerta, como vómitos persistentes, presencia de sangre en las heces y signos de deshidratación, entre ellos llanto sin lágrimas, boca seca y disminución de la orina, casos en los que se debe buscar atención médica de inmediato.

Las medidas permanecerán vigentes mientras continúe el aumento de pacientes por enfermedades gastrointestinales, informó la dirección médica del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía en un comunicado fechado el 30 de junio de 2026.