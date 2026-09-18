IMHPA prevé incremento de lluvias intensas y ráfagas de viento este fin de semana

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención ante las condiciones atmosféricas propicias para la generación de lluvias, tormentas eléctricas significativas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional y en sus áreas marítimas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el deterioro del tiempo se registrará a partir de este viernes 18 de septiembre, intensificándose en cobertura y fuerza durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026, impulsado por el paso de la onda tropical N°47.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las autoridades mantienen las labores de monitoreo y vigilancia constante en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.

Ante este escenario, el Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y evitar el cruce de ríos, quebradas o sectores propensos a inundaciones. Asimismo, insta a no permanecer en espacios abiertos, playas o balnearios durante la actividad eléctrica, alejarse de árboles, postes del tendido eléctrico y estructuras metálicas, desconectar aparatos electrónicos, conducir con extrema precaución y brindar especial protección a niños y adultos mayores. En caso de observar un incremento en los cauces, se aconseja retirarse de las márgenes y trasladarse hacia zonas seguras. Para emergencias, la entidad habilitó las líneas telefónicas 520-4426 y 911.