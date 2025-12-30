IMHPA emite aviso por lluvias significativas ante ingreso de frente frío en el Caribe

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por lluvias significativas, vigente desde hoy 30 de diciembre hasta las 11:59 p.m., del 1 de enero de 2026, según una infografía oficial divulgada por la entidad.

De acuerdo con el IMHPA, “se prevé el ingreso de un frente frío en la cuenca del Caribe”, lo que ocasionará “aumento en la velocidad del viento y el ingreso de humedad sobre el país”.

Estas condiciones producirán lluvias y aguaceros intermitentes a frecuentes, principalmente sobre la vertiente del Caribe Centro-Occidental y en menor magnitud sobre otros sectores del territorio nacional.

El aviso señala la probabilidad de montos significativos de lluvia, identificados en tonos lila y turquesa en el mapa incluido en la infografía, lo que representa riesgo de “inundaciones, ríos acrecentados y deslizamientos, entre otros”.

El IMHPA indica que estos eventos podrían presentarse con mayor probabilidad entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, motivo por el cual el comunicado resalta el llamado a la precaución.

Entre las áreas bajo aviso se encuentran: Ngäbe Buglé, Veraguas (norte-centro), Colón, Guna Yala, Bocas del Toro, Chiriquí (Tierras Altas), Coclé (norte), Panamá y Panamá Oeste.

El mapa meteorológico incluido en el aviso detalla acumulados de lluvia a tres días, con rangos que van desde 50 a 119 milímetros en niveles bajos, hasta valores extremos superiores a 321 milímetros en las zonas más afectadas.

No obstante, el IMHPA aclara que “en el resto del país las probabilidades de lluvias significativas son menores o nulas”.