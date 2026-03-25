IMHPA advierte sobre condiciones del fenómeno de El Niño -Oscilación del Sur (ENOS)

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) advirtió a los diferentes sectores socioeconómicos sobre el inminente desarrollo del fenómeno de El Niño, con una probabilidad del 72% durante el trimestre de mayo, junio y julio, tras un “un monitoreo constante y riguroso de la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

La institución detalló que el ENOS se mantiene actualmente en fase neutral, lo que significa que tanto El Niño como La Niña se encuentran inactivos y, por el momento, no ejercen una influencia significativa sobre los patrones climáticos de Panamá. No obstante, en las últimas semanas se ha observado que están emergiendo lentamente masas de agua más cálidas de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, principalmente frente a las costas de Ecuador y Perú.

”Es importante explicar que el Gobierno del Perú ha emitido una declaratoria nacional de alerta por El Niño Costero, un fenómeno que se desarrolla de manera localizada frente a las costas de Ecuador y Perú y que en ese país genera un aumento significativo de las lluvias con potencial de inundaciones. No obstante, El Niño Costero es un fenómeno regional que no tiene influencia directa sobre los patrones climáticos de Panamá, pero representa una señal temprana de condiciones oceánicas que favorecen el desarrollo de un posible evento El Niño a escala global, razón por la cual su evolución es observada con especial atención”, aclaró la institución.

A pesar de este calentamiento localizado, las anomalías térmicas aún no se han extendido a toda la región de monitoreo del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, la ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora general del IMHPA, advirtió sobre los posibles efectos de un evento El Niño en Panamá:

Disminución de las lluvias en las regiones de la vertiente del océano Pacífico, con aumento del número de días consecutivos sin precipitación (sin descartar la ocurrencia de lluvias intensas de corta duración).

Incremento de las lluvias en algunas regiones de la vertiente del mar Caribe.

Disminución de la cobertura nubosa.Extensión de la temporada seca.

Aumento de la radiación solar.

Incremento de la temperatura del aire.Disminución de la humedad relativa.

Posible generación de condiciones de sequía, dependiendo de la intensidad y duración del evento.

Disminución de la disponibilidad hídrica.Aumento del riesgo de incendios de masa vegetal (IMAVE).