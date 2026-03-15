IMHPA advierte riesgo de incendios y radiación ultravioleta extrema en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por la posible generación y propagación de incendios, además de niveles elevados de radiación ultravioleta en el país, condiciones que se mantendrán vigentes desde el 15 hasta el 18 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, el sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA ha registrado numerosos puntos de calor en las últimas 24 horas, asociados a zonas de incendios en el Pacífico panameño.

Entre las provincias bajo aviso por mayor intensidad y riesgo se encuentran Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, además de Panamá, Colón y Darién.

El IMHPA explicó que las condiciones atmosféricas actuales, como la ausencia de lluvias, temperaturas elevadas, vientos sostenidos, alta radiación solar, menor humedad en el aire y vegetación seca, favorecen la rápida propagación de incendios, especialmente los de masa vegetal.

El aviso también advierte sobre índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremos en todo el territorio nacional y zonas marítimas. Según el pronóstico, los niveles podrían ubicarse entre 8 y 10, considerados muy altos, e incluso superar el índice 11, clasificado como extremo.

Ante estas condiciones, las autoridades alertaron que incluso exposiciones cortas al sol pueden provocar ardor, irritación o quemaduras en la piel.

El meteorólogo Rafael Morán señaló que durante los próximos días se esperan condiciones atmosféricas estables, con poca cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el país.

El aviso se mantiene vigente hasta las 6:00 p.m. del 18 de marzo, por lo la entidad recomendó a la población tomar medidas de prevención, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones para prevenir incendios.