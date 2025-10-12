IFARHU reprograma pagos del PASE-U por condiciones climáticas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a los acudientes y beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que, debido a las condiciones climáticas adversas, se ha reprogramado la fecha de pago correspondiente a las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajarón.

Los pagos se estarán realizando los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025, según comunicó la entidad.

El IFARHU agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta situación que escapa de su control, y reafirmó que su compromiso es garantizar que todos los estudiantes reciban oportunamente los beneficios del programa.