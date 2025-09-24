IDAAN sustenta su presupuesto con recortes

Un recorte de 430.5 millones de dólares impactaría al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el próximo año. Así lo dio a conocer el director de la entidad, Rutilio Villareal, durante la sustentación del presupuesto en la Asamblea Nacional (AN).

“El presupuesto solicitado por la institución era de 789.2 millones, pero el recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de 358.7 millones de dólares, es decir, 430.5 millones menos”, explicó Villareal.

“Para esta vigencia, es la primera vez en la historia en que el IDAAN presenta un presupuesto de operación y mantenimiento (202.9 millones de dólares) muy por encima que el de inversiones (155.8 millones de dólares). Esto obedece a que la cantidad de activos que tiene la entidad para operar y mantener a nivel nacional es muy grande”, detalló.

¿Qué opera el IDAAN?

Se tienen 125 acueductos a nivel nacional; 55 plantas potabilizadoras (una desalinizadora); 58 plantas de tratamiento de aguas residuales; 529 tanques de almacenamiento; 604 pozos profundos operativos, 901 tanques sépticos y 13,530 kilómetros de redes de conducción y recolección de aguas tratadas, indicó el director.