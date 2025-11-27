Hoy será la inauguración del Hospital de Bugaba

El Ministerio de Salud (Minsa) entregará formalmente hoy el Hospital Dr. José Félix Espinoza, situado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Según el Minsa, este nuevo centro médico beneficiará a 171,131 habitantes, incluyendo a la población directa del distrito de Bugaba (68,870), así como a residentes de Barú (56,307), Tierras Altas (23,525) y Renacimiento (22,429).

El nosocomio contará con servicios de hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología, unidad de cuidados intensivos, además de un área quirúrgica equipada con tres quirófanos modulares y dos salas de expulsivos modulares, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias y atención materno-infantil.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que esta obra forma parte del compromiso gubernamental de fortalecer la atención primaria y garantiza un servicio de calidad para todos los panameños.

Por su parte, el alcalde de Bugaba, Rafael Quintero, expresó que se trata de “un proyecto de país que beneficia a todos los panameños”.

Quintero detalló que con la puesta en marcha de estas instalaciones, Bugaba recupera un servicio esencial que se traduce en una mejora significativa para la salud y calidad de vida de la población chiricana.