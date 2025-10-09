Hoy se realizará la primera telecirugía robótica en Ciudad de la Salud

Este jueves, 9 de octubre, se realizará la primera telecirugía robótica en Ciudad de la Salud, a un paciente con cáncer de próstata, anunció el presidente José Raúl Mulino, en su conferencia semanal.

“Panamá hoy marca un nuevo hito en la medicina con la realización, en Ciudad de la Salud, con la primera telecirugía robótica. Esta técnica permite que un cirujano opere a distancia, en este caso se operará a un paciente con cáncer de próstata. La intervención le permitirá salir del hospital, 24 horas después del proceso, si todo sale bien”, manifestó Mulino.

Explicó que “la cirugía se realizará con médicos panameños, junto con el doctor Vipul Patel de los Estados Unidos, uno de los urólogos más prestigioso del mundo, que estará visitando nuestro país”.

“Esto es medicina de vanguardia al alcance del asegurado panameño”, agregó el mandatario.