Hospitales siguen sus jornadas tras sismo

a.Rodríguez | La Caja de Seguro Social (CSS) informó que 56 de sus más de 70 unidades ejecutoras brindan atención de manera normal, mientras otras instalaciones mantienen restricciones o permanecen cerradas temporalmente debido a los daños ocasionados por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

El director de la institución, Dino Mon, detalló que “ocho instalaciones presentan cierre parcial y tres se mantienen temporalmente cerradas, mientras avanzan los trabajos de reparación en las áreas afectadas”.

De acuerdo con Mon, las instalaciones con servicios parcialmente restringidos se encuentran en las provincias de Coclé, Herrera, Veraguas, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro.

En Coclé, el Hospital Dr. Rafael Estévez, ubicado en Aguadulce, mantiene el cierre parcial y refiere pacientes a otros hospitales de la red de salud. En Herrera, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado continúa con trabajos de reparación, al igual que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego. Mientras tanto, en Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, es objeto de reparaciones y pruebas de hermeticidad. En esa misma provincia, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez también figura entre las instalaciones con atención parcial.

En Los Santos, la Policlínica San Juan de Dios, en La Villa de Los Santos, mantiene restricciones en sus servicios. En Chiriquí, la medida alcanza al Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, mientras que en Bocas del Toro afecta al Hospital de Almirante.

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), confirmaron que ocho establecimientos de salud evaluados en las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre cuentan con condiciones de seguridad para continuar brindando atención a la población.

La misión, realizada del 16 al 21 de octubre por ingenieros y arquitectos, inspeccionó hospitales de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, además del MINSA-Capsi de Ocú. Durante las evaluaciones se detectaron daños menores y moderados, como grietas, filtraciones y desprendimientos en elementos no estructurales, sin comprometer las condiciones de uso seguro de las instalaciones.