Mantienen senderos cerrados por inestabilidad del terreno tras el sismo

Los senderos con acceso a cerros en varias zonas del país permanecen cerrados temporalmente tras el fuerte sismo de magnitud superior a 7.0 registrado el pasado 9 de octubre y las réplicas posteriores, que provocaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y daños estructurales en laderas y rutas de montaña.

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que el acceso a la caminata y los miradores del sendero La India Dormida, en El Valle de Antón, permanecen cerrados temporalmente. Una medida similar se aplica en los cerros Picachos de Olá, en Coclé, donde la institución mantiene restringido el acceso.

Otros lugares bajo vigilancia son el Parque Nacional Cerro Hoya, ubicado entre Veraguas y Los Santos, y los senderos de la Reserva Forestal El Montuoso, en Las Minas de Herrera.

El resto de las áreas protegidas permanece abierto al público. No obstante, para salvaguardar la seguridad de los visitantes, el ministerio activará un operativo del 30 de octubre al 11 de noviembre con más de 950 unidades desplegadas en 66 áreas protegidas. La entidad exhorta a la ciudadanía a utilizar únicamente los senderos habilitados y a consultar el estado de cada área antes de viajar.