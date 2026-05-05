Honran la memoria de bomberos caídos en la tragedia de El Polvorín

Con la colocación de ofrendas florales, este 5 de mayo, iniciaron los actos en memoria de los seis bomberos que murieron en la Tragedia de El Polvorín de 1914, reafirmando el legado de sacrificio y servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El acto dio paso a una serie de actividades, entre ellas una romería hacia el Cementerio Amador y al punto exacto donde ocurrió la tragedia.

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del 5 de mayo de 1914, aproximadamente a las 2:00 a.m., en el área donde hoy se ubica el Hospital Santa Fe, en la avenida Nacional. Los bomberos acudieron al lugar tras una alarma de incendio, sin imaginar que enfrentarían una explosión de gran magnitud que acabaría con sus vidas mientras intentaban proteger a la población y salvaguardar bienes.

En el lugar perdieron la vida: Alonso Teleche, Juan Bautista Beltrán, Félix Antonio Álvarez, Luis de Bazach, Luis Buitrago y Faustino Rueda.

A 112 años de este hecho histórico, el sacrificio de estos seis héroes continúa siendo símbolo de valentía, honor y vocación de servicio, marcando profundamente la historia del país y de la institución bomberil.

Como parte de la conmemoración, esta tarde se realizará un desfile que partirá desde la Estación N.° 1, Ricardo Arango, en avenida Cuba, recorrerá la avenida Central hasta el obelisco ubicado en la avenida 5 de Mayo, donde se desarrollará un acto solemne con palabras alusivas y reconocimientos en honor a los mártires.