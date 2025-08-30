Hallan restos de víctima de la invasión de 1989 en cementerio de Cerro Batea

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 confirmó el hallazgo de la sepultura de Eric Abdiel Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá.

Explicaron que el descubrimiento se realizó el 28 de agosto en el antiguo cementerio de Cerro Batea, como parte de las jornadas de prospección arqueológica iniciadas el 20 de agosto, con el objetivo de identificar los restos de los civiles fallecidos durante el conflicto.

Según la comisión, las labores de búsqueda se han llevado a cabo con el apoyo de equipos especializados en arqueología forense.

El hallazgo de Bonilla Terrero representa un paso significativo en la misión de la Comisión para recuperar e identificar a las personas que murieron en circunstancias no claras durante la invasión.

Con la identificación de la sepultura, se ha coordinado un plan para la exhumación de los restos de Bonilla Terrero. La familia ha sido informada y ha dado su consentimiento para que la diligencia se realice el próximo miércoles, 3 de septiembre.

La exhumación se llevará a cabo a las 10:00 a.m., en el antiguo cementerio de Cerro Batea y, posteriormente, los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero serán trasladados al cementerio Jardín de Paz, donde recibirán un entierro digno, manifestaron.