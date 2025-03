$!Hacen un llamado al diálogo

“El sector educativo no aguanta una paralización más”, aseguran autoridades, padres de familia y empresarios consultados por Metro Libre, por lo que hicieron un llamado al diálogo entre los profesores y el gobierno. Esto ante la posibilidad de que el sector magisterial decida irse a huelga nacional, porque no están de acuerdo con las recientes modificaciones a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS). La ministra de Educación Lucy Molinar manifestó que detener las clases es un daño directo a los jóvenes.

“No podemos seguir usando de escudo a los estudiantes para la causa política. Sé que no se dará un paro porque en el sistema educativo somos más los que tenemos la voluntad por hacer lo que nos toca, que otra cosa, pero las normas están para cumplirlas, el derecho a la educación está por encima de cualquier otra cosa”, señaló.

Por su parte, Aldo Bazán, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Públicos y Particulares (ANPAFA), indicó que “para los padres es preocupante cada vez que hay un llamado o una tentativa de huelga, porque vemos cercenado el derecho de educación de nuestros hijos. Comprendemos el tema, pero el diálogo por encima de todo es a lo que apelamos”.

Por su parte, Felicia Guerrero, de los padres de familia de Puerto Armuelles, Chiriquí, consideró que un paro no se debe dar, que reconoce el derecho a huelga, pero las clases no se deben interrumpir. “Sabemos que es una lucha de todo el país, pero no podemos afectar la educación. Hemos pasado por grandes paralizaciones”, puntualizó Guerrero.