Gobierno ordena expropiación extraordinaria de 41 fincas en Isla Margarita, Colón

El Gobierno Nacional ordenó la expropiación extraordinaria de 41 fincas ubicadas en Isla Margarita, provincia de Colón, propiedad de la empresa Panamá Colón Container Port, Inc., al declarar que se trata de un caso de “interés social urgente” vinculado con el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 90, firmado este 20 de octubre de 2025, los terrenos pasarán a dominio de la Nación con el fin de iniciar la construcción de una instalación portuaria en el área atlántica del Canal de Panamá, un proyecto considerado prioritario por su relevancia económica, logística y de seguridad nacional.

En su Artículo 3, el decreto dispone ordenar a la Dirección General del Registro Público realizar las anotaciones correspondientes a las expropiaciones decretadas, y cancelar cualquier gravamen o limitación al dominio existente sobre los bienes objeto de las mismas. Además, establece que el decreto es de obligatorio cumplimiento, incluso ante gravámenes vigentes y asientos pendientes de inscripción.

El Artículo 4 autoriza al Ministerio Público para promover el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial, a efectos de establecer el monto de la indemnización que habrá de pagarse por estas expropiaciones.

Por su parte, el Artículo 5 faculta al Ministerio de Seguridad Pública para garantizar el acceso a las fincas afectadas y asegurar la ocupación de la misma por parte de la Nación, en caso de que se impida el ingreso a las propiedades.