Gobierno Nacional invierte B/. 286 millones en Coclé

Soluciones habitacionales, entrega de títulos de propiedad a colegios, orden de proceder para rehabilitación de vías y la inauguración de obras que por décadas estuvieron en abandono, fue parte del trabajo realizado por el presidente José Raúl Mulino en su gira por la provincia de Coclé, en el mes de octubre.

En el caso del CEBG El Barrero, un proyecto que estuvo 10 años paralizado, el mandatario recordó que los estudiantes tuvieron clases en iglesias, salones comunales o al aire libre y reiteró que su gobierno no dejará morir las obras que otros abandonaron.

Mientras que, 56 familias coclesanas recibieron las llaves de sus nuevas viviendas del proyecto 19 de Octubre. El presidente Mulino destacó que “la casa propia es la demanda de muchos panameños y ver ese abandono mientras se paga un alquiler, por supuesto es molesto, pues duele ver una actitud así ante la necesidad de muchos. Yo espero ser el presidente que dé ese paso, en el sentido de que todo lo que se empieza, se termine”.

Por su parte, el titular de Vivienda, Jaime Jované, manifestó que se entregaron 53 soluciones de viviendas, de 181 que comprende el proyecto en su totalidad, las cuales son construidas en un terreno de seis hectáreas y 4 mil metros cuadrados. Las casas de este proyecto fueron construidas por la empresa R y N, por un monto de 5.6 millones de balboas.