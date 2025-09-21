Gastroenterólogos expresan preocupación por renuncia en programa de trasplante hepático

La Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (APGED) manifestó su “profunda preocupación” tras la reciente renuncia de la jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del programa de trasplante hepático de la Caja de Seguro Social (CSS).

En un comunicado, la APGED destacó que este servicio tiene una “importancia crítica, no solo para los pacientes en espera de trasplante hepático, sino también para la atención integral de quienes padecen enfermedades gastrointestinales y hepáticas complejas”.

La organización, con 54 años de trayectoria, subrayó que “la continuidad y estabilidad de este programa son fundamentales para la vida y bienestar de numerosos panameños que dependen de un sistema de salud sólido, coordinado y con personal altamente calificado”.

Ante esta situación, hicieron un “llamado respetuoso y urgente a todas las partes involucradas para que, en un marco de diálogo y responsabilidad compartida, se busquen soluciones inmediatas que garanticen la continuidad del servicio, protejan los derechos de los pacientes y fortalezcan la confianza en nuestro sistema de salud”.

Finalmente, la APGED reiteró su disposición a colaborar: “Reiteramos nuestra disposición a contribuir con nuestra experiencia y conocimiento para que este programa estratégico se mantenga funcionando en beneficio de quienes más lo necesitan”.