Gabinete avala contratación por B/.3.9 millones para soporte tecnológico del SPA

El Consejo de Gabinete aprobó un contrato con la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A., destinado a los servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos, implementación de mejoras y mantenimiento del equipamiento en las salas de audiencias de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

La Resolución N.° 109-26 autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar, mediante procedimiento excepcional, dicha contratación referente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, por un monto total de B/.3,904,740.30, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).

Según la disposición oficial, aunque la relación contractual anterior concluyó en diciembre de 2024, los servicios continuaron prestando apoyo durante todo 2025 para garantizar la continuidad operativa del SPA; por ello, en la actualidad se formaliza el instrumento legal para cancelar la prestación recibida con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026.

La sustentación de la vía excepcional destaca que Inversiones Tecnológicas de América, S.A. es el único representante local autorizado de la plataforma “TEMIX EBS”, herramienta que gestiona las operaciones de las instituciones encargadas del proceso penal.

El documento resalta además que el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental (CNIG) autorizó de manera previa a la AIG para llevar a cabo este procedimiento y cumplir con las obligaciones financieras correspondientes al ejercicio 2025.