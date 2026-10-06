Futura recolección de la basura en Colón en incertidumbre

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La empresa AGUASEO presentó una nueva solicitud denominada 'Prórroga AGUASEO 2027, un compromiso continuo con Colón', que plantea ampliar y modernizar el servicio de recolección de residuos en el distrito.Entre las principales medidas se contempla un aumento del 46% en la cobertura de recolección, pasando de 706 a 1,035 rutas mensuales, con la incorporación de sectores rurales.La propuesta también incluye la construcción de una planta procesadora de basura, ante la situación del vertedero de Colón, que se encuentra en su máxima capacidad.El plan contempla además la atención de 50 puntos críticos de acumulación de basura, la instalación de 30 puntos comunitarios de reciclaje y otros 45 en centros educativos.Como parte de la modernización del servicio, AGUASEO propone implementar un sistema de geolocalización para monitorear en tiempo real las rutas y los camiones recolectores.