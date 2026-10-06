Futura recolección de la basura en Colón en incertidumbre

Ante la falta de una decisión sobre la solicitud de prórroga presentada por la empresa AGUASEO para continuar con la recolección y disposición de los desechos en el distrito de Colón y sin un plan alternativo ni una nueva licitación por parte de la Alcaldía, representantes advierten sobre el riesgo de que el distrito enfrente una crisis sanitaria una vez concluya la concesión, prevista para el 9 de abril de 2027.

Carlos de la Rosa, representante de Puerto Pilón, señaló: “le tenemos que dar prioridad a esta situación, ya que estamos hablando de un tema sanitario. Estamos tratando de llegar a un consenso, no para la compañía ni para una persona, sino para todo el distrito”.

Igualmente, Hugo Castro, representante de Escobal, indicó que “la situación de nuestro distrito es preocupante y queremos hacer las cosas bien. Cabe señalar que estos acercamientos o reuniones que hemos sostenido con representantes de AGUASEO no quiere decir que le vamos a decir que sí de una vez. Tenemos que evaluar todos los puntos, pero sí queremos evitar que suceda lo que pasó en San Miguelito”, explicó.

De acuerdo con Castro, los representantes buscamos alcanzar un consenso que permita garantizar la recolección de los desechos y evitar que una eventual interrupción del servicio genere acumulación de basura y problemas sanitarios en las comunidades del distrito.

¿Qué es AGUASEO?

AGUASEO es una empresa privada panameña encargada de la recolección de residuos sólidos, el transporte de desechos al vertedero y la limpieza de áreas públicas en el distrito de Colón. Ha mantenido servicio puerta a puerta para hogares, comercios e instituciones, en los 15 corregimientos del distrito, por más de 20 años.