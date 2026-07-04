Fuerza de Tarea panameña concluye labores de rescate en Venezuela y regresa este domingo

La Fuerza de Tarea panameña, integrada por el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) USAR-PAN11, finaliza su misión en Venezuela y tiene previsto regresar a Panamá este domingo, con llegada programada a las 7:21 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó la Presidencia de la República.

Un equipo de 35 rescatistas y 2 unidades caninas K9 se mantuvo en el área de mayores afectaciones tras el terremoto ocurrido hace ocho días, atendiendo llamados ciudadanos y realizando operaciones de búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas.

Durante su despliegue, los profesionales panameños inspeccionaron más de un centenar de edificaciones multifamiliares y residenciales, así como unas siete avenidas con estructuras afectadas, respondiendo a reportes de posibles personas atrapadas.

Entre las acciones destacadas, acudieron al edificio Marina Place tras recibir información ciudadana y, luego de más de cinco horas de remoción de escombros, ubicaron a una persona, lamentablemente sin vida. Su labor se centró en la búsqueda técnica y canina, y en apoyar a las familias con parientes reportados como desaparecidos.

Ayer, el Gobierno de Venezuela realizó un acto de reconocimiento al USAR-PAN11 por su trabajo en las labores de búsqueda y rescate, destacando su compromiso con la ayuda humanitaria internacional.