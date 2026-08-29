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Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú

Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú
Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú.
Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú
Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú.
Redacción Web
29 de agosto de 2026

Un temporal de fuertes lluvias acompañado de intensos vientos causó la caída de múltiples árboles sobre las vías principales de Paso Canoas, Cuervito y San Isidro, en la zona fronteriza de la provincia de Chiriquí.

Las inclemencias del tiempo afectaron la movilidad en estos sectores clave del distrito de Barú, movilizando a los estamentos de seguridad y emergencia.

Personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudieron al área para realizar labores de atención de emergencias, evaluación de daños y remoción de escombros. Tras intensas jornadas de trabajo, las cuadrillas culminaron el corte y retiro del arbolado en el sector de Cuervito.

Ante el mal tiempo, el Sinaproc recomendó a los conductores extremar las precauciones y evitar transitar por las zonas afectadas mientras concluyen por completo las labores de limpieza y despeje de los caminos.

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