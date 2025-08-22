Fuerte lluvia deja a personas afectadas, calles anegadas y caída de árboles

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que registran inundaciones de viviendas en la comunidad de Kuna Negra, sector 400 (Ancón).

Indicaron que personal de la Base Noreste se dirige al sitio para verificar y atender.

En Villa de Naranjal, corregimiento de Pedregal, un árbol cayó sobre una vivienda.

Además, en la Vía Centenario, un árbol cayó, cerca de Merca Panamá.

Las autoridades mantienen aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en los próximos días, influenciada por el paso de las ondas tropicales #24 y #25 sobre nuestra región.