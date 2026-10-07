Fiscalía expone movimientos bancarios y bienes durante audiencia de Enrique Lau Cortés

La audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, continúa este 7 de octubre, mientras la Fiscalía expone ante la jueza Xenia Pérez elementos relacionados con una investigación por posibles delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El fiscal Eduardo Rodríguez ha presentado durante la audiencia información sobre movimientos bancarios, adquisición de bienes y otras transacciones que, según la investigación, estarían relacionadas con el presunto enriquecimiento injustificado.

Entre los elementos expuestos figura la compra de un apartamento por B/.623,693. De acuerdo con lo presentado en audiencia, la adquisición habría sido realizada por una fundación vinculada a la esposa e hijos de Lau Cortés.

La Fiscalía también hizo referencia a pagos por más de B/.80,000 a tres tarjetas de crédito, así como a la compra de un apartamento de playa por aproximadamente B/.235,000.

Otro de los bienes mencionados fue una pintura titulada “África mía”, valorada en B/.50,000.

Durante la audiencia también se abordó una transacción relacionada con una cervecería, que incluyó dos cheques de gerencia de B/.250,000 cada uno, para un total de B/.500,000. Según lo expuesto, posteriormente se transfirieron B/.444,000 hacia República Dominicana.

La Fiscalía presentó además información de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sobre una presunta triangulación de fondos mediante cheques depositados y posteriormente retirados. En este punto se mencionaron tres cheques por un total de B/.243,518.

Otro de los elementos señalados corresponde a la posible lesión patrimonial. Un informe de la Contraloría General de la República establece una posible lesión de B/.122,500.53, mientras que un informe de la DIJ sitúa el monto investigado en aproximadamente B/.504,000.

La audiencia comenzó a las 11:00 a.m. y ha tenido recesos para el almuerzo. Hasta el momento, la diligencia se encuentra en la etapa de imputación de cargos.

Lau Cortés estuvo al frente de la CSS entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de agosto de 2025.