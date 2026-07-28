Fiscalía avanza en investigación por la desaparición de Rita Wald tras indagatoria de Emilio Garzola

La Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público informó sobre los avances en la investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald, luego de que Emilio Garzola rindiera una indagatoria ayer que se extendió por aproximadamente seis horas. Garzola es investigado por su presunta vinculación con este caso.

La fiscal superior de descarga, Geomara Guerra, explicó que el proceso se desarrolla bajo las normas del sistema inquisitivo, debido a que la investigación se inició bajo ese modelo procesal y posteriormente tuvo modificaciones hacia un sistema inquisitivo mixto.

“Las reglas del procedimiento son diferentes a las del Sistema Penal Acusatorio. Por ello, al ingresar al país, el señor Emilio Garzola no compareció a una audiencia, sino que fue sometido a una indagatoria, tal como establece el procedimiento”, precisó la fiscal.

Guerra señaló que, tras esta diligencia, el Ministerio Público practicará las pruebas solicitadas por la defensa, además de aquellas que surjan durante el desarrollo de la investigación. Una vez concluida esta etapa y dentro de los plazos establecidos por la ley, la Fiscalía presentará su solicitud ante el tribunal que determinará si existen méritos para un llamamiento a juicio.

No obstante, aclaró que antes debe agotarse la fase sumarial.La funcionaria también indicó que los familiares de Rita Wald han permanecido atentos al desarrollo del proceso y han mantenido una estrecha colaboración con la Fiscalía.

Asimismo, confirmó que el expediente contempla a otras personas que también son objeto de investigación y que podrían estar presuntamente involucradas en los hechos.

En cuanto a los tiempos de la investigación, Guerra explicó que el Ministerio Público contaba con un plazo abierto desde la reapertura del caso, autorizada en febrero de 2025, debido a que en ese momento no había personas detenidas. Sin embargo, destacó que la situación cambió con la aprehensión de Garzola.

“Ahora que existe una persona detenida, el término de investigación se reduce de manera inmediata, por lo que debemos concluir las diligencias dentro de los plazos legales”, sostuvo.