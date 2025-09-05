Finaliza audiencia preliminar en caso de peculado en perjuicio del MOP

La Jueza Primera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá no admitió cuatro incidentes de prescripción de la acción penal, por el delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), relacionados con contratos adjudicados entre 2011 y 2014 para proyectos de construcción del Tramo Vía Brasil 1 y 2, así como Cinta Costera 1, 2 y 3.

En cuanto al delito de corrupción de servidores públicos, la juzgadora declaró la prescripción de la acción penal a dos de los imputados.

En la audiencia preliminar realizada en el Salón Auxiliar del Palacio Gil Ponce, la fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, y la fiscal de circuito Jenisbeth Malek, solicitaron la apertura de causa criminal a 14 para personas y el sobreseimiento provisional para un imputado.

Por otro lado, en defensa de los imputados participaron 12 abogados particulares y cuatro de la defensa pública, quienes solicitaron el sobreseimiento definitivo para sus representados.

También, nueve abogados defensores pidieron al tribunal que la audiencia se sustancie a través del proceso abreviado, lo que no fue acogido por la jueza; sin embargo, adelantó que se tomará en cuenta la solicitud para la aplicación de atenuantes, como lo establece el Código Judicial, informó el Órgano Judicial.

Los procesos seguido a catorce ciudadanos y una persona jurídica, imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado y el delito de blanqueo de capitales, concluyó la etapa de alegatos.