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Fervor religioso se intensifica en la Semana Santa

Personas renuevan su fe en Cuaresma y durante la Semana Santa, expertos

Fervor religioso se intensifica en la Semana Santa
Cortesía | Feligreses y clérigo religioso en una procesión.
Fervor religioso se intensifica en la Semana Santa
Amilkar Rodriguez
18 de marzo de 2026

Durante la Semana Santa, el fervor religioso comienza a sentirse con mayor fuerza entre los creyentes, quienes participan activamente en las distintas actividades organizadas por la Iglesia, aseguran religiosos.

El padre José Brutúa, de la parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf, destacó que “a medida que se acercan estos días, sí siento un incremento en la fe de la gente, especialmente por el trabajo pastoral que ha venido desarrollando la arquidiócesis. Muchas personas reconocen sus responsabilidades y, cuando llegan estos momentos, se involucran más dentro de la Iglesia”.

El sacerdote también señaló que durante este tiempo litúrgico numerosos cristianos practican el ayuno, una tradición que inicia desde el Miércoles de Ceniza y se mantiene en fechas clave como el Viernes Santo. Indicó que esta práctica se realiza de manera personal como una expresión de compromiso espiritual.

Por su parte, la pastora Cinthia Murillo, de la Iglesia Evangélica del distrito de Gualaca en Chiriquí, expresó que: “Nosotros como cristianos no esperamos la Semana Santa para tener comunión con Dios, lo practicamos todos los días y en constante congregación”.

Líderes religiosos afirman que las prácticas de fe dependerán de cada uno, ya que todas las creencias no son iguales

“Yo siento que las personas, por el ambiente, se acercan más a vivir su fe; sin embargo, todo depende del trabajo que realicen las parroquias en cada una de las comunidades, para que los feligreses continúen con estas buenas prácticas durante el año”.

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