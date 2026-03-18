Fervor religioso se intensifica en la Semana Santa

Durante la Semana Santa, el fervor religioso comienza a sentirse con mayor fuerza entre los creyentes, quienes participan activamente en las distintas actividades organizadas por la Iglesia, aseguran religiosos.

El padre José Brutúa, de la parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf, destacó que “a medida que se acercan estos días, sí siento un incremento en la fe de la gente, especialmente por el trabajo pastoral que ha venido desarrollando la arquidiócesis. Muchas personas reconocen sus responsabilidades y, cuando llegan estos momentos, se involucran más dentro de la Iglesia”.

El sacerdote también señaló que durante este tiempo litúrgico numerosos cristianos practican el ayuno, una tradición que inicia desde el Miércoles de Ceniza y se mantiene en fechas clave como el Viernes Santo. Indicó que esta práctica se realiza de manera personal como una expresión de compromiso espiritual.

Por su parte, la pastora Cinthia Murillo, de la Iglesia Evangélica del distrito de Gualaca en Chiriquí, expresó que: “Nosotros como cristianos no esperamos la Semana Santa para tener comunión con Dios, lo practicamos todos los días y en constante congregación”.