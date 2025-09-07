Feria de Empleo 2.0 supera expectativas con más de 33 mil registros

La feria de Empleo 2.0, organizada en conjunto por la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el sector privado, cerró con resultados históricos: más de 33 mil registros de hojas de vida y la participación de 10 mil personas en busca de una oportunidad laboral.

El evento reunió a 100 empresas que ofrecieron alrededor de 10 mil plazas de trabajo en distintos sectores, con la inclusión de más de 300 personas con discapacidad que también tuvieron acceso a entrevistas y oportunidades laborales.

Las autoridades destacaron que en los próximos días darán seguimiento directo con las empresas participantes para reportar las contrataciones que se concreten. “Cada persona contratada es una familia mejorada. Este esfuerzo colectivo empuja a Panamá hacia adelante”, señaló el Alcalde Mayer Mizrachi.

El Mitradel y el Ministerio de Salud (Minsa) también acompañaron la feria, facilitando procesos que permitirán que los nuevos trabajadores puedan incorporarse con mayor rapidez, impulsando así el dinamismo económico del país.

Con estos resultados, Empleo 2.0 se consolida como una de las plataformas más efectivas para acercar a la población a nuevas oportunidades laborales, demostrando la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas y la empresa privada.