$!Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor

Con la imposición de la ceniza, las iglesias católicas en Panamá dieron inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma, un período de reflexión, conversión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, manifestó que “hoy iniciamos, junto a toda la Iglesia universal, este tiempo santo de la Cuaresma, no es simplemente un cambio en el calendario litúrgico, es una oportunidad concreta de gracia, un tiempo que Dios nos regala para detenernos, revisar la vida y volver a lo esencial”.

Durante la homilía de ayer, Miércoles de Ceniza, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Juan Díaz, Ulloa señaló que “en medio de los desafíos sociales, económicos y familiares que vive el país, este tiempo no puede convertirse en un rito más, sino en un verdadero despertar del corazón”.

Por su parte, el padre Manuel Gómez, de la Basílica Menor de Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, destacó que la Cuaresma “va más allá de un encuentro de reflexión; es un momento de arrepentimiento y de conexión verdadera con Dios”. Y Añadió que este tiempo es un itinerario que conduce hacia la Pascua y una oportunidad para fortalecer la fe cristiana.

Sacrificios previos a la Semana Santa

El padre Jamed Pacheco explicó que “la tradición de no comer carne durante la Cuaresma representa un sacrificio con profundo significado espiritual”. Pacheco detalló que “esta práctica, inspirada en las enseñanzas de San Pablo y la teología del Nuevo Testamento, simboliza la renuncia a los deseos mundanos, como parte del esfuerzo por unirse espiritualmente a Cristo”.

Sin embargo, puntualizó que: “El sacrificio debe estar acompañado del amor; no se trata solo de privarse de algo, sino de darle un sentido espiritual y solidario a esa renuncia”.