$!Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Monseñor José Domingo Ulloa se refirió a las tonadas de los carnavales, destacando que 'lo que ha pasado en todas las tunas del país es vergonzoso; lo que se ha dicho allí, denigrando a unas y a otras personas en general, nos tiene que hacer pensar como país'. El arzobispo resaltó que 'como nación tendremos que hacer un alto y reflexionar' y planteó incluso la necesidad de que exista 'una verdadera Junta de Censura' si no se corrige la situación.Estas declaraciones las hizo en medio de la imposición de las cenizas, que se llevó a cabo en la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook.