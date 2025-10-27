Fallecen dos estudiantes al intentar cruzar quebrada en la comarca Ngäbe-Buglé

Dos estudiantes fallecieron este lunes, 27 de octubre, al intentar cruzar la quebrada Pita, en el distrito de Mironó, de la Comarca Ngäbe-Buglé, que estaba crecida debido a las lluvias provocadas por el huracán Melissa, informaron las autoridades.

Residentes lograron recuperar los cuerpos de los jóvenes, que estudiaban en el C.E.B.G. Cascabel, en la región de Nedrini.

Este suceso se produce a pesar de las alertas de prevención emitidas por el Sinaproc.

El Ministerio de Educación ordenó suspender clases en la Comarca Ngäbe-Buglé para este martes, 28 de octubre, en el distrito de Kankintú: Corente, Mununi, Piedra Roja y Tolote; en el distrito de Bledeshia: Loma Yuca y Valle Bonito; y para toda el área de Kädri y Nedrini.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, colaboración y a mantenerse en lugares seguros y no exponer la vida.