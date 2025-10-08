Fallece Luis Manuel Hernández, miembro de la directiva de la CSS

Este miércoles, 8 de octubre, se conoció de la muerte del ingeniero Luis Manuel Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Social (CSS) y padre de la diputada Grace Hernández.

El director general, Dino Mon Vásquez, en nombre de la Junta Directiva y de todo el personal de la institución, lamentó el fallecimiento de Hernández.

El ingeniero Hernández fue una persona ejemplar, con una destacada trayectoria profesional, desempeñando cargos como viceministro de Obras Públicas, director de Compras de la CSS y miembro de la Junta Directiva de la CSS, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

“En estos momentos de tristeza, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado y de ser testigos de su dedicación”, agregó Mon.