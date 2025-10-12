Falla eléctrica afecta a varias potabilizadoras en Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras y pozos en la provincia de Veraguas se encuentran fuera de servicio debido a la interrupción del suministro eléctrico.

Entre las potabilizadoras afectadas están las de Santiago, Santa Fe, Cañazas, Montijo y San Francisco. Asimismo, permanecen fuera de funcionamiento los pozos ubicados en Atalaya, Calobre, La Mesa, Río de Jesús, La Colorada, La Peña y Los Guayacanes.

La entidad explicó que el restablecimiento del servicio dependerá del retorno de la energía eléctrica y recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para administrar el agua disponible mientras se normaliza la operación.