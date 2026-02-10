Explosión en el área de calderas del Hospital Santo Tomás provoca daños considerables

Una explosión en el área de calderas del Hospital Santo Tomás provocó daños considerables en la infraestructura del lugar, según informó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), cuyo personal atendió la emergencia.

El capitán Luis Joseph informó que, al ingresar al sitio, el personal operativo realizó de inmediato una evaluación de seguridad y confirmó afectaciones visibles en la estructura. Como medida preventiva, se procedió a asegurar el área y restringir el acceso para evitar riesgos adicionales y proteger la integridad del personal hospitalario y de terceros.

“Debido a las características del evento, se solicitó la presencia del equipo especializado de investigación, que llevará a cabo las diligencias técnicas correspondientes para determinar las causas de la explosión y evaluar las condiciones del área afectada”, detalló el comunicado.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el capitán Joseph, no se reportaron personas lesionadas como resultado de este incidente.

Al respecto, el Ministerio de Salud informó que los daños materiales incluyen la afectación de la central de esterilización, lo que obligará a disminuir temporalmente la programación de cirugías.

“Ante esta situación, el Hospital Santo Tomás gestionará apoyo con el Hospital del Niño, la Ciudad de la Salud y el Hospital San Miguel Arcángel para la esterilización de instrumentos y equipos quirúrgicos, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica”, explicó el MINSA.