Explican cómo será la remodelación de la villa diplomática

La Villa Diplomática de Panamá, un edificio con más de un siglo de historia ubicado en las faldas del Cerro Ancón, será sometida a un proceso de restauración y modernización con el fin de rescatar su valor patrimonial y adaptarla a nuevas funciones administrativas, informó el arquitecto Adalberto De Gracia, enlace del proyecto.

El plan de remodelación de la Villa Diplomática contempla la recuperación integral de la edificación principal, la casa de huéspedes, las áreas verdes y la construcción de un nuevo edificio para oficinas, que incluirá estacionamientos soterrados. Según el arquitecto De Gracia, el objetivo principal es devolverle vida a una estructura que por su relevancia histórica merece preservarse.

“Se trata del rescate de la edificación, ya que es un edificio histórico. Fue construido en 1915, conocida entonces como la Casa Número 1, y en sus inicios fue ocupada por el comandante de los Estados Unidos. En los años siguientes, alojó a 38 comandantes más. Actualmente, la propiedad está en manos del Ministerio de la Presidencia y tiene 20 años sin recibir mantenimiento”, detalló De Gracia. El especialista agregó que, pese a las intervenciones necesarias, la obra mantendrá la esencia del edificio.