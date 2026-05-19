Exfuncionarios y residentes protestan contra el representante de Parque Lefevre

Un grupo de exfuncionarios y residentes de Parque Lefevre se manifestó a las afueras de la junta comunal para exigir una rendición de cuentas al representante Rody Rodríguez. Los manifestantes denuncian tanto el impago de sus derechos laborales como el deterioro de los servicios públicos en el corregimiento.

La principal demanda de los extrabajadores es el desembolso de sus primas de antigüedad, una obligación financiera que compete directamente a la junta comunal. Además de la falta de pagos, los afectados denunciaron que el personal de la institución se niega incluso a recibirles la documentación necesaria para tramitar formalmente sus derechos adquiridos.

A las reclamaciones laborales se sumaron las quejas de los vecinos del sector, quienes manifestaron su descontento ante lo que consideran una total inacción por parte del representante Rodríguez.

También destacaron que el problema de las aguas negras es una constante en la comunidad, por lo que exigen una solución definitiva a esta crisis de salubridad, además de mejoras generales en la gestión de la junta local.