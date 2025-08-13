Exalcalde de Colón Alex Lee sale con medidas cautelares por caso de peculado

El exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, deberá presentarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes, además de mantener la prohibición de acercarse al Municipio de Colón y a los testigos del caso que enfrenta por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de diversas formas de peculado.

La investigación está relacionada con la supuesta apropiación de vehículos que se encontraban bajo su administración y que habrían sido entregados a terceras personas.

La medida cautelar fue dictada por un juez de garantías, mientras la Fiscalía Anticorrupción interpuso un recurso que será evaluado en una audiencia de apelación programada para el próximo 25 de agosto de 2025, a las 8:30 a.m.