Evalúan programas y actividades de Educación de Jóvenes y Adultos en 2025

Con el objetivo de analizar en equipo las acciones ejecutadas al culminar el segundo trimestre y planificar las que se desarrollarán durante el tercero, se realizó una reunión con la participación de directores de centros escolares y supervisores de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

Érida Morales de Balbuena, directora Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, destacó que a través de mesas de trabajo se revisarán los logros del primer y segundo trimestre, así como la planificación del cierre del tercero, la capacitación de verano y los avances en el proceso de rediseño curricular.

Explicó que “estas actividades permiten unificar criterios y fortalecer el cumplimiento de la carga horaria establecida en los planes de estudio, garantizando que los lineamientos trazados por la Dirección Nacional sean efectivos”.

Por su parte, Dilcia González, directora del Centro de Jóvenes y Adultos de La Chorrera, señaló “la importancia de este plantel para Panamá Oeste, al ser el único centro diurno de esta modalidad en el país, con oferta en primaria, premedia y media. Al mismo tiempo, exhortó a los jóvenes a matricularse y aprovechar esta oportunidad de formación”.

Durante la jornada se entregó el Premio de Honor a la Excelencia de la Educación de Jóvenes y Adultos Carl Henry Watson Walker a la educadora Dallys Nuvia Gutiérrez Melgar, quien expresó su gratitud y satisfacción tras recibir este reconocimiento por más de 30 años de servicio dedicado a la enseñanza de esta población.

La matrícula total asciende a 47,600 estudiantes a nivel nacional, con la oferta de 14 bachilleratos en diferentes centros educativos, incluyendo el Bachillerato Integral en los centros TecnoEdúcame, que incorpora componentes humanísticos, científicos y tecnológicos.