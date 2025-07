Estudiantes y profesores convocan a una huelga por despidos de docentes en el Instituto América

Tras los despidos de docentes del Instituto América, calificados como injustificados, estudiantes, profesores, egresados y padres de familia convocaron a una huelga pacífica frente a las instalaciones del colegio para este lunes, 7 de julio, a las 11:30 a.m.

Entre los supuestos profesores afectados se encuentran Markelda Vega, reconocida por su liderazgo en eventos estudiantiles; Armando Barrios, promotor del folclore nacional; y Eduarda Mendoza, destacada docente de matemáticas, junto a otros como Josefa Bernal, Martín Cueto y Vielka Samaniego.

Ante la situación, el dirigente magisterial Armando Barrios miembro de la Asociación de Profesores (Asoprof) hizo una denuncia por supuestas arbitrariedades que, afirma, está realizando la ministra de Educación Lucy Molinar.

Barrios expresó que “nosotros queremos dejar claro que hemos venido de buena fe como mandata la ley, le pedimos al director responsable que nos entregue esas notificaciones y él no las tiene en sus manos”.

El dirigente mencionó que “nosotros abogamos en esta institución, destacando que es una traición lo que el director está haciendo, seguiremos apelando por estas irregularidades”.

“Los servidores públicos tenemos derecho a huelga, no se puede violar la Constitución, no tenemos la culpa de que el Ministerio de Educación y las instituciones gubernamentales no hayan reglamentado la huelga en el sector docente”, acotó el dirigente.

Consultamos al profesor Fernando Ábrego y subrayó que se ha mantenido en comunicaciones con los docentes de este plantel y en las próximas horas se reunirán.