Estudiantes panameños exaltaron los valores en Concurso de Poesía

Con el tema “Los Valores”, el Ministerio de Educación (Meduca) realizó el Concurso Nacional de Poesía, una iniciativa que reunió a estudiantes de todo el país con el propósito de promover la creatividad, el arte y la formación integral de la juventud panameña.

Durante la actividad, los participantes dieron voz a principios como el respeto, la solidaridad, la empatía y la responsabilidad, reflejando en sus versos la importancia de mantener vivos los valores que fortalecen la convivencia y la identidad nacional.

El concurso se consolidó como un espacio para incentivar la expresión artística y literaria entre los jóvenes, quienes, a través de la poesía, demostraron su talento y compromiso con una sociedad más humana y consciente.