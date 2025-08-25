Estudiantes del IPT de Capira se enferman nuevamente, denuncian padres de familia

Padres de familia del Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPTC) denunciaron que se ha reportado un nuevo brote de enfermedades que ha afectado a varios estudiantes.

Aseguraron que a pesar de las limpiezas realizadas en los salones y sus alrededores, los problemas de salud persisten.

Una madre que retiró a su hija del plantel el lunes, 25 de agosto, relató: “Me llamaron diciéndome que la niña se sentía mal con dolor de cabeza, tiene náuseas, tiene dolor en el pecho. No nos dan una respuesta ni nos dicen el por qué. Ya estoy cansada, me siento agotada, porque los recursos salen de mi bolsillo... es inaudito que nos den una respuesta de lo que tienen los niños. Nuestros hijos están en riesgo su salud y su integridad como niños. No podemos seguir con esto más así”.

En abril de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) suspendió temporalmente las clases en el IPT de Capira tras confirmarse cuatro casos positivos de leptospirosis en estudiantes. Uno de los afectados requirió hospitalización, mientras que los demás recibieron tratamiento ambulatorio.

Cabe mencionar, que del miércoles 6, al viernes 15 de agosto el plantel estuvo cerrado nuevamente debido a un brote de alergias que afectó a más de 30 estudiantes.

El Minsa informó que, en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), realizó inspecciones, nebulizaciones y emitió recomendaciones al instituto. Hasta el momento, se esperan declaraciones oficiales de Meduca sobre las acciones que tomarán para garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.

El IPT tiene una matrícula de más de 1,000 estudiantes.