Tres menores de edad, dos de 12 años y uno de 11, fueron trasladados este jueves 19 de noviembre a la Policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) en San Carlos, luego de registrarse un incidente relacionado con presunto consumo de alcohol en un plantel educativo de El Higo, distrito de San Carlos, Panamá Oeste.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, los estudiantes llegaron al centro médico a las 11:15 a.m., acompañados por la directora del plantel. Los tres recibieron atención médica y posteriormente serán entregados a sus padres de familia y citados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que mantiene una investigación sobre lo ocurrido y confirmó que el estudiante que requirió atención adicional se encuentra estable y recibió atención médica.

El Meduca indicó que se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes una vez se esclarezcan los hechos. Fuentes extraoficiales indicaron que eran siete menores, pero estos datos no han sido validados por las autoridades.