Estudiante resulta herido por arma blanca dentro de colegio en Colón

Un estudiante del colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, resultó herido por arma blanca, presuntamente durante un incidente con otro alumno ocurrido dentro del plantel educativo.

Tras lo sucedido, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica. Según reportes, el jefe de la Tercera Zona Policial de Colón David Arroyo acudió al colegio.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias.

El pasado 19 de junio se registró otro incidente de violencia dentro del mismo plantel, en el que un estudiante resultó herido con una tijera.