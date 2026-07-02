Estudiante de 14 años resulta herida tras caer una marquesina en centro educativo de Chiriquí Grande

Una estudiante de 14 años resultó herida este jueves, 2 de julio, luego que una marquesina cayera cuando salía del Centro Educativo Bajo Cedro, en el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, la menor sufrió laceraciones en distintas partes del cuerpo a causa del incidente.

Las unidades policiales que realizaban recorridos preventivos en los centros educativos de la zona fueron alertadas de la situación y acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, la estudiante fue trasladada al Hospital de Almirante, donde recibió atención médica.