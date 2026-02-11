Estudian plan para rehabilitar las calles del Casco Antiguo

Rehabilitación, reparación de adoquines, mantenimiento del alcantarillado y estabilidad del pavimento son algunos de los trabajos que realizan las instituciones encargadas de la preservación y conservación de las calles del Casco Antiguo.

La representante suplente del corregimiento de San Felipe, Krysthell Kennedy, explicó que “la reparación de las vías en el Casco Antiguo no es un proceso sencillo, debido a su condición de patrimonio histórico; este tipo de trabajos requiere cumplir con múltiples especificaciones técnicas y normativas especiales, por lo que las intervenciones se desarrollan mediante un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Cultura”.

La directora de la Oficina del Casco Antiguo del Ministerio de Cultura, Ámbar Zambrano, informó que “la institución mantiene una coordinación permanente con las entidades responsables, con el objetivo de garantizar la conservación, funcionalidad y sostenibilidad del área”.

En tanto, el director del Área Canalera del MOP, David Cedeño, adelantó que “tenemos programadas futuras reuniones para definir los trabajos de rehabilitación vial en el Casco Antiguo, una zona de alto valor histórico y turístico”. Añadió que a finales de 2025 inició la reparación y reposición de adoquines deteriorados, la nivelación de la superficie y la rehabilitación de tramos afectados por el desgaste.

Desde el sector turístico, Efraín Guerrero, operador y miembro del movimiento cultural del Casco Antiguo, advirtió que “el deterioro de las calles genera una imagen negativa para los visitantes; el mal estado de algunas aceras dificulta la movilidad peatonal”.