Establecen aviso de vigilancia por condiciones ventosas en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas hasta las 11:59 p. m. del 14 de abril de 2026.

«Se esperan ráfagas superiores a los 70 km/h, especialmente en la Cordillera Central, la región de Azuero, Coclé y los sectores de Panamá Oeste, Panamá Norte y Este», detalla el informe de la institución.

Las áreas bajo aviso son la vertiente del Pacífico y zonas marítimas. Se advierte sobre la posible caída de árboles y desprendimiento de objetos en zonas vulnerables. Asimismo, se recomienda precaución por mar picado en el sector de Azuero, sur de Veraguas y el golfo de Panamá.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una vigilancia por condiciones marítimas de precaución en el Caribe panameño, vigente hasta las 11:59 p. m. del 14 de abril de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, se espera una intensificación de los vientos del norte, lo que generará oleajes elevados y mar picado en las siguientes regiones: Caribe occidental (Bocas del Toro y norte de Veraguas), con olas entre 1.5 y 2.0 metros y vientos de 20 a 30 km/h; Caribe central (Colón, Costa Abajo y Costa Arriba), con olas entre 1.5 y 2.2 metros y vientos de 25 a 35 km/h; y Caribe oriental (comarca Guna Yala), con olas entre 1.8 y 2.4 metros y vientos de 30 a 40 km/h.

Estas condiciones representan riesgo moderado para actividades marítimas, especialmente para embarcaciones pequeñas y bañistas.

Se recomienda a los ciudadanos evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado, extremar medidas de seguridad en actividades de pesca artesanal, atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y guardavidas, mantener vigilancia sobre niños y personas en áreas costeras y reportar cualquier emergencia a las autoridades al 911 o al 520-4426.