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Establecen aviso de vigilancia por condiciones ventosas en el país

Establecen aviso de vigilancia por condiciones ventosas en el país
Redacción Web
12 de abril de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas hasta las 11:59 p. m. del 14 de abril de 2026.

«Se esperan ráfagas superiores a los 70 km/h, especialmente en la Cordillera Central, la región de Azuero, Coclé y los sectores de Panamá Oeste, Panamá Norte y Este», detalla el informe de la institución.

Las áreas bajo aviso son la vertiente del Pacífico y zonas marítimas. Se advierte sobre la posible caída de árboles y desprendimiento de objetos en zonas vulnerables. Asimismo, se recomienda precaución por mar picado en el sector de Azuero, sur de Veraguas y el golfo de Panamá.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una vigilancia por condiciones marítimas de precaución en el Caribe panameño, vigente hasta las 11:59 p. m. del 14 de abril de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, se espera una intensificación de los vientos del norte, lo que generará oleajes elevados y mar picado en las siguientes regiones: Caribe occidental (Bocas del Toro y norte de Veraguas), con olas entre 1.5 y 2.0 metros y vientos de 20 a 30 km/h; Caribe central (Colón, Costa Abajo y Costa Arriba), con olas entre 1.5 y 2.2 metros y vientos de 25 a 35 km/h; y Caribe oriental (comarca Guna Yala), con olas entre 1.8 y 2.4 metros y vientos de 30 a 40 km/h.

Estas condiciones representan riesgo moderado para actividades marítimas, especialmente para embarcaciones pequeñas y bañistas.

Se recomienda a los ciudadanos evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado, extremar medidas de seguridad en actividades de pesca artesanal, atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y guardavidas, mantener vigilancia sobre niños y personas en áreas costeras y reportar cualquier emergencia a las autoridades al 911 o al 520-4426.

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