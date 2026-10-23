$!¿Está la UP secuestrada por grupos radicales?

La actuación de grupos radicales en la Universidad de Panamá vuelve a generar cuestionamientos tras una serie de incidentes que han afectado el desarrollo de actividades dentro del campus. Entre los hechos recientes figuran la interrupción de un conversatorio con una escritora israelí sobreviviente de los ataques terroristas perpetrados por Hamás y las acciones que obstaculizaron la inspección de la infraestructura de la Facultad de Derecho por parte de bomberos expertos de Estados Unidos.

Al respecto, el analista y consultor Rubén Paul Almengor sostuvo que: “La autonomía protege la producción científica y la libertad de cátedra, pero cuando dentro de un campus se sabotean actividades institucionales mediante la fuerza o el hostigamiento, se configuran riesgos directos a la seguridad nacional y al orden público”.

Al referirse a lo ocurrido en la Facultad de Derecho, consideró que el episodio no constituyó un hecho aislado ni una manifestación académica espontánea, sino un acto deliberado de hostigamiento y coacción que, según Almengor, estaría vinculado con células que responden a líneas ideológicas de una izquierda radical internacional.

Por su parte, el sociólogo y catedrático Milcíades Pinzón expresó, “yo siento que estamos en un punto donde los grupos estudiantiles no quieren resolver los problemas sobre consensos, sino lo que buscan es imponer la visión que ellos tengan y esto no solamente se ve en los grupos de la universidad, sino también a nivel nacional”.

Sanciones

El abogado Adolfo Linares planteó que las autoridades de la Universidad de Panamá deben recurrir a las disposiciones disciplinarias vigentes para responder a comportamientos que interfieran con el desarrollo normal de las actividades académicas e institucionales.

El jurista enfatizó que “yo creo que lo que vale ahí es aplicarle el reglamento de conducta de la UP y todas las sanciones correspondientes que quepan, ya sea expulsión o suspensión. Estas clases de comportamientos no se deben dar en ninguna universidad”.