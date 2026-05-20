España y Panamá actualizan su Tratado de Amistad para “profundizar” sus relaciones bilaterales en democracia

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se autoriza la firma del Tratado General de Amistad y Cooperación entre España y Panamá, una iniciativa destinada a actualizar el anterior convenio de 1953 y poner en valor la 'profundización de las relaciones bilaterales en democracia'.Según ha informado el Gobierno, el objetivo de este nuevo marco es adaptarlo a la 'realidad actual' y poner en valor la 'profundización de las relaciones bilaterales en democracia', basadas en 'vínculos de cooperación, respeto mutuo y nexos históricos y culturales'.Las relaciones entre ambos países se asentarán sobre 'los valores democráticos, los derechos humanos y un orden internacional basado en reglas', en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. Entre los fines específicos de este tratado destacan la lucha contra la pobreza y modernización de las estructuras productivas, la integración de los pueblos de Iberoamérica, combatir el crimen organizado transnacional y proteger el medio ambiente', ha destacado Moncloa.<b>Acuerdo sobre información clasificada con Australia </b>Asimismo, el Ejecutivo ha dispuesto la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre España y Australia para la 'protección mutua de la información clasificada de interés para la defensa'. Este instrumento tiene como finalidad 'garantizar la seguridad de la información clasificada generada o intercambiada entre las partes, especialmente en el ámbito de la industria de la defensa y el armamento'.Finalmente, el Gobierno ha considerado este acuerdo un 'instrumento jurídico esencial' que 'favorecerá el desarrollo de la industria española y los intercambios comerciales bilaterales en el sector'.