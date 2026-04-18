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Equipo de la CSS realiza con éxito una de las cirugías más retadoras a nivel cardiovascular

Equipo de la CSS realiza con éxito una de las cirugías más retadoras a nivel cardiovascular
ML | Equipo de la CSS en el proceso de la cirugía.
Redacción Web
18 de abril de 2026

El equipo médico de la Caja de Seguro Social (CSS), en la Ciudad de la Salud, realizó con éxito una de las intervenciones cardiovasculares más complejas y desafiantes.

Se trató de una paciente con disección crónica de aorta, asociada además a un aneurisma de gran tamaño en la aorta ascendente, una condición de altísimo riesgo vital que, sin tratamiento oportuno, puede resultar fatal en cuestión de horas o días. La magnitud del caso exigió una intervención de máxima precisión quirúrgica y la participación de un equipo altamente especializado.

El procedimiento requirió el reemplazo del segmento afectado de la aorta, la sustitución de la válvula aórtica y la reimplantación de las arterias coronarias, en una cirugía de extraordinaria complejidad técnica y alto riesgo transoperatorio.

La intervención fue liderada por el Dr. Pedro Echeverría, junto a la Dra. Lizeth Saldaña, residentes de cirugía cardiovascular, y el equipo de anestesiología del Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico (CENACET), en un trabajo coordinado y multidisciplinario que fue determinante para el éxito del procedimiento.

La cirugía se desarrolló en dos etapas: una primera intervención que se extendió por más de seis horas, seguida de una segunda jornada quirúrgica destinada a la verificación meticulosa de los resultados y el cierre definitivo del procedimiento.

Gracias a la precisión del equipo y a la intervención oportuna, se logró evitar una complicación fatal, y la paciente ha mostrado una evolución favorable en su proceso de recuperación.

Este caso ejemplifica la alta complejidad de los procedimientos realizados en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico, así como el compromiso permanente del equipo médico que allí labora con la población asegurada que lo requiere.

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