$!Entidades se preparan ante los accidentes en días patrios

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Según registros de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante los días festivos del año 2024 se impusieron 4,777 sanciones por diversas infracciones de tránsito y se atendieron 474 accidentes vehiculares en las principales carreteras del país.Entre las faltas más frecuentes cometidas por los conductores destacan la embriaguez comprobada, el aliento alcohólico, exceso de velocidad, desacato a las señales de tránsito, uso del teléfono celular mientras se conduce, mal estacionamiento y luces no adecuadas.Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a mantener la prudencia al volante, especialmente durante el retorno a la capital, para evitar más incidentes y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía pública y de los familiares.